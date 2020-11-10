Украина открыла все КПВВ на линии разграничения, оккупанты запрещают пересечение

В частности, пропуск лиц не осуществляется в Золотом и Счастье.

Украина открыла все КПВВ на линии разграничения, оккупанты запрещают пересечение
Фото: ДПСУ

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях открыты с 8 утра.

На КПВВ в Золотом, Станице Луганской продолжается пропуск людей, сообщили на на сайте Луганской ОГА.

По состоянию на 9 часов утра на КПВВ "Счастье" с неоккупированной территории пересекли линию восемь человек, в КПВВ "Золотое" - один человек и один автомобиль.

На КПВВ "Станица Луганская" с подконтрольной территории проехали 20 человек, с противоположной стороны - один.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, в Золотом и Счастье пропуск лиц противоположной стороной не наблюдается", - заявили в Луганской ОГА.

В Донецкой области также открылись все пункты: "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское".

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что роSSийская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.

Украинские граждане, которым оккупанты запретили пересечение линии разграничения
Фото: Украинская делегация в ТКГ/Telegram
Украинские граждане, которым оккупанты запретили пересечение линии разграничения
Они опубликовали фото граждан Украины, которых развернула назад роSSийская сторона. Перед тем они прошли с вещами почти три километра.

Сейчас идет заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Обсуждается, в частности, обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ.

Напомним, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.

КПВВ были закрыты с целью предотвращения распространения коронавируса.

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