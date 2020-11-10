Большинство украинцев не доверяют роSSийским СМИ, чиновникам и антикоррупционным органам, - опрос

Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам (66%), Церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60%) и волонтерам (60%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.

Также среди государственных и общественных институтов выразили доверие Государственной пограничной службе (55%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%), Национальной гвардии (52%), добровольческим батальонам (52%), совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (50%).

Недоверие чаще всего выражают государственному аппарату. Украинским чиновникам не доверяют 79% опрошенных, столько же - роSSийским СМИ .

76% опрошенных не доверяют Верховной Раде, 75% - судам и судебной системе в целом, столько же - правительству Украины, 73% не доверяют политическим партиям и коммерческим банкам.

Более 70% опрошенных отметили, что не доверяют антикоррупционным органам: НАБУ (72,5%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (71%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (70%), Высшему антикоррупционному суду и прокуратуре

Конституционному Суду не доверяют 65% опрошенных, Нацбанку - 64%.

Президенту не доверяют 60%, Национальной полиции и Службе безопасности - более 50%.

Фото: razumkov.org.ua Фото: razumkov.org.ua

Оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, большинство респондентов выразили недоверие ко всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике.

Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 33%, однако не доверяют 62%) и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (соответственно 30% и 57%).

Доверие Юрию Бойко выразили 22% опрошенных, не доверяют ему 69%; Петру Порошенко - соответственно 22% и 73%.

Фото: razumkov.org.ua

Напомним, после объявления всех итогов местных выборов "Слуга народа" обещает обнародовать результаты президентского опроса.