Резников призвал ЕС вместе добиться, чтобы ко всем украинским пленным был обеспечен доступ Красного Креста

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал комиссара ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янеза Ленарчича добиться того, чтобы ко всем украинским пленным гражданам был обеспечен доступ Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Мы вместе должны добиться того, чтобы ко всем украинским пленным гражданам был обеспечен доступ МККК. Это касается не только Донбасса, но и оккупированного Крыма", - сказал Резников.

Вице-премьер также обсудил с еврокомиссаром обеспечение доступа международных организаций на Донбасс, где оккупационные режимы удерживают в плену украинских граждан, в частности в так называемой "Изоляции".

"Это пыточные, где издеваются и убивают украинских пленных. Журналист, герой - Стас Асеев, который 28 месяцев находился в этой пыточной, нашел силы выжить и был освобожден из плена в декабре прошлого года. Больно и страшно говорить о том, что там делают с нашими гражданами. Я очень прошу вас встретиться со Стасом и из первых уст услышать обо всех зверствах, происходящих в "Изоляции", - сказал Резников.

Министр поделился опытом по результатам визита в Республику Хорватию, напомнив, что там, несмотря на то, что война закончилась 25 лет назад, разминирование до сих пор продолжается, а завершение запланировано к 2025 году.

"Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", - добавил Резников.

В свою очередь Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине.

Напомним, в сентябре Резников заявлял, что реинтеграция временно оккупированных территорий Украины продлится 25 лет. Он добавил, что безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение. В качестве примера вице-премьер добавил, что в Германии до сих пор есть различия между восточной и западной частями.