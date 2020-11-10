Резников призвал ЕС вместе добиться, чтобы ко всем украинским пленным был обеспечен доступ Красного Креста

Еврокомиссар Янез Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине.

Резников призвал ЕС вместе добиться, чтобы ко всем украинским пленным был обеспечен доступ Красного Креста
Фото: Макс Левин

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал комиссара ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янеза Ленарчича добиться того, чтобы ко всем украинским пленным гражданам был обеспечен доступ Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Мы вместе должны добиться того, чтобы ко всем украинским пленным гражданам был обеспечен доступ МККК. Это касается не только Донбасса, но и оккупированного Крыма", - сказал Резников.

Вице-премьер также обсудил с еврокомиссаром обеспечение доступа международных организаций на Донбасс, где оккупационные режимы удерживают в плену украинских граждан, в частности в так называемой "Изоляции".

"Это пыточные, где издеваются и убивают украинских пленных. Журналист, герой - Стас Асеев, который 28 месяцев находился в этой пыточной, нашел силы выжить и был освобожден из плена в декабре прошлого года. Больно и страшно говорить о том, что там делают с нашими гражданами. Я очень прошу вас встретиться со Стасом и из первых уст услышать обо всех зверствах, происходящих в "Изоляции", - сказал Резников.

Министр поделился опытом по результатам визита в Республику Хорватию, напомнив, что там, несмотря на то, что война закончилась 25 лет назад, разминирование до сих пор продолжается, а завершение запланировано к 2025 году.

"Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", - добавил Резников.

В свою очередь Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине.

Напомним, в сентябре Резников заявлял, что реинтеграция временно оккупированных территорий Украины продлится 25 лет. Он добавил, что безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение. В качестве примера вице-премьер добавил, что в Германии до сих пор есть различия между восточной и западной частями.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Меркель призвала Байдена к тесному трансатлантическому сотрудничествуМеркель призвала Байдена к тесному трансатлантическому сотрудничеству
Антикоррупционным органам откроют свободный доступ к банковской тайнеАнтикоррупционным органам откроют свободный доступ к банковской тайне
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Резников: власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ковидРезников: власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ковид
Резников пояснил, почему РоSSия и боевики затягивают обмен удерживаемыми лицамиРезников пояснил, почему РоSSия и боевики затягивают обмен удерживаемыми лицами
Глава Минздрава напомнил, что не всем больным COVID-19 необходима госпитализация: "Больница - не санаторий"Глава Минздрава напомнил, что не всем больным COVID-19 необходима госпитализация: "Больница - не санаторий"
Порошенко призвал избирать судей КС только после проверки Советом международных экспертовПорошенко призвал избирать судей КС только после проверки Советом международных экспертов
Украинские товары не имеют полноценного доступа к госзакупкам в ЕСУкраинские товары не имеют полноценного доступа к госзакупкам в ЕС
ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемииВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии
Порошенко призвал в течение 72 часов открыть Феофанию для приема больных ковидомПорошенко призвал в течение 72 часов открыть Феофанию для приема больных ковидом
Последние новости
Подгружаем последние новости