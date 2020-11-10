Елена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд Вашем

Аудиозаписи для Колизея уже готовы и переданы для интеграции в систему аудиогидов музея, а с Версалем и Яд Вашем на днях подписаны меморандумы.

Елена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд Вашем
Фото: ОПУ

Первая леди Елена Зеленскаяанонсировала создание аудиогидов на украинском языке в трех всемирно известных музеях: Колизее (Италия), Версале (Франция) и Яд Вашем (Израиль).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Культурная дипломатия - одно из приоритетных направлений работы, который я выбрала для себя в статусе жены Президента. Это очень широкое понятие, с большим количеством возможностей и инструментов для привлечения и самовыражения. Форматов - множество, но цель - одна: как можно шире и ярче представить нашу страну в мире через ее культуру и язык", - заявила Зеленская во время выступления на Международном форуме культурной дипломатии.

Аудиозаписи для Колизея уже готовы и переданы для интеграции в систему аудиогидов музея, а с Версалем и Яд Вашем на днях подписаны меморандумы.

"Мой формат, мой способ сделать свой вклад - способствовать распространению украинского языка в мире путем создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших мировых музеях и культурных памятниках", - добавила первая леди.

В Офисе президента отметили, что за последние полгода в рамках инициативы Елены Зеленской запущено уже семь аудиогидов на украинском языке.

"Для меня этот проект - не только об удобстве. Прежде всего он - о распространении украинского языка в мире, о том, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях. И чтобы мы, украинцы, посещая другие страны, имели возможность почувствовать гордость, увидев флаг Украины среди перечня языковых опций аудиогидов", - сказала Зеленская.

Напомним, в начале сентября в Латвийском национальном художественном музея запустили украинскую версию мобильного приложения аудиогида. "Голосом" аудиогида стал заслуженный артист Украины, актер Дмитрий Суржиков.

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