Постановление о локдауне Рада рассмотрит на следующей неделе, - Разумков

В понедельник, 16 ноября, этот вопрос будет обсуждаться на согласительном совете.

Постановление о локдауне Рада рассмотрит на следующей неделе, - Разумков
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Верховная Рада в течение следующей пленарной недели должна рассмотреть проект постановления о "своевременном информировании и принятии правительством необходимых мер" в случае введения локдауна.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова".

"Я думаю, что коллеги не будут возражать по этому постановлению. Я уверен, мы сможем обсудить его на согласительном совете в следующий понедельник (16 ноября, - ред.) и рассмотреть его на следующей пленарной неделе", - сказал Разумков.

Напомним, Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус. Ранее президент Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию эпидемии коронавируса. Согласно им, ВУЗы переходят на дистанционное обучение. Кроме того, в красных и оранжевых зонах заведения общественного питания - рестораны, клубы - могут работать только до 22:00.

Также Министерство здравоохранения обратилось в Кабмин с предложением ввести так называемый карантин выходного дня, когда противоэпидемические меры будут усилены только в субботу и воскресенье. Президент Владимир Зеленский провел совещание по этому поводу и отметил, что карантин выходного дня будет действовать несколько недель и поможет избежать жесткого локдауна.

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