"Люди с ампутированной совестью": Зеленский заявил, что политические оппоненты "радуются его болезни"

Президент заверил: сам он желает своим оппонентам только здоровья и обязательного выздоровления.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его политические оппоненты "радуются его болезни" и обвинил это "небольшое количество субъектов" в потере человеческих качеств.

Об этом он написал в Facebook.

В своем посте Зеленский отметил, что еще с начала пандемии COVID-19 понял, что болезнь точно не пройдет мимо и даже удивился, что несмотря на заболевание его семьи, инфекция обошла его.

"К сожалению, мы должны принять для себя такую аксиому: пока не будет надежной вакцины - каждый под угрозой. Единственное, что мы можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность «вытянуть» тяжелые формы", - написал Зеленский.

Он отметил, что работа президента не позволяет ему быть полностью изолированным. Он также напомнил, что не все переносят COVID-19 одинаково.

"С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые «эксперты» от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно", - заявил Зеленский.

Президент заверил: сам он желает своим оппонентам только здоровья и обязательного выздоровления.

"Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Ибо мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, потерявших человеческие качества", - добавил он.

По словам Зеленского, Украина также прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем до способности делать по 50 тысяч тестов ежесуточно и справляться с 10 тысячами заражений в сутки.

"Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и умении сегодня", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский заболел ковидом. Он отметил, что чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Также сообщалось, что позитивный тест на ковид получил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Заместитель главы ОП Юлия Ковалив получила отрицательный тест и берется за работу в обычном режиме.

Сегодня также стало известно о том, что ковид обнаружили у министра финансов Сергея Марченко. Он находится на больничном.