Мендель рассказала о состоянии Зеленского: в Офисе президента был "обычный день"

Вопрос, кто будет исполнять обязанности президента, если его состояние ухудшится, пока не рассматривают.

Мендель рассказала о состоянии Зеленского: в Офисе президента был "обычный день"
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Фото: facebook.com/Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о состоянии Владимира Зеленского, который заболел коронавирусом.

Об этом сообщает "BBC News Украина".

По ее словам, вчера в Офисе президента был "обычный день".

"Столь обычный, насколько он может быть в условиях пандемии. Потому что во время карантина у нас изменились правила - у нас у всех работников меряют температуру, у всех регулярно делают ПЦР-тесты, есть дезинфекторы, маски, перчатки, мы придерживаемся социальной дистанции. Многие люди работают дистанционно. Поэтому сегодня (в понедельник, 9 ноября, - ред.) был обычный день, президент проводил селекторное совещание - конечно, вокруг него было немного людей, как и обычно в условиях карантина", - рассказала Мендель.

"Сегодня почти все работники Офиса сдавали тесты - результат пока знают не все, некоторые еще его ожидают. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже к концу этой недели. Уже под вечер мы узнали, что положительный тест, к сожалению, у президента и руководителя его Офиса. Они чувствуют себя хорошо, у президента небольшая температура. Никаких других симптомов пока нет", - добавила пресс-секретарь.

В дальнейшем, объяснила Мендель, Зеленский будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать. На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его пресс-секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают.

"Сегодня не было никаких проблем, он активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому мы все надеемся, что это не будет какая-то осложненная форма болезни", - сказала она.

Напомним, о том, что президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сдали положительные тесты на COVID-19, стало известно вечером в понедельник. Они пошли на самоизоляцию. Ермак отметил, что примет участие в запланированной видеовстрече советников лидеров нормандского формата, которая будет проходить на этой неделе. "Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - подчеркнул глава ОП. Заместитель главы ОП Юлия Ковалив получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме.

Президент Зеленский считает, что его политические оппоненты "радуются его болезни", и обвинил это "небольшое количество субъектов" в потере человеческих качеств.

Летом этого года коронавирусной инфекцией COVID-19 переболела супруга президента Елена Зеленская. Президент тогда говорил, что хотел сам заразиться коронавирусом, чтобы показать людям, "что это не страшно".

Однако ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, на прошлой неделе Украина преодолела отметку в 10 тыс. новых случаев в сутки. Сегодня, 10 ноября, было зафиксировано 10 842 новых случая ковида.

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