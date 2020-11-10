Министр обороны Андрей Таран заболел коронавирусом

Тест сделали перед поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс.

У министра обороны Украины Андрея Тарана обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом агентству "Укринформ" сообщили в Минобороны.

Отмечается, что тест сделали перед поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс.

Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Его состояние и самочувствие сейчас являются удовлетворительными. Соответствующие изменения претерпел и ранее запланированный рабочий график министра обороны Украины.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский заболел ковидом. Он отметил, что чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Также сообщалось, что позитивный тест на ковид получил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Заместитель главы ОП Юлия Ковалив получила отрицательный тест и берется за работу в обычном режиме.

Сегодня также стало известно о том, что ковид обнаружили у министра финансов Сергея Марченко. Он находится на больничном.