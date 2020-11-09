Полиция Харькова расследует исчезновение Кернеса

Заявление об исчезновении Кернеса подал руководитель одной из общественных организаций.

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции отметили, что заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Он сообщил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

"9 ноября следователем Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что в настоящее время соответствующая информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья его вывезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Шарите.

Несмотря на болезнь, Кернес был зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Харькова. 25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским главой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.