Лидеры Польши и Израиля пожелали Зеленскому выздоровления от COVID-19

Об этом лидеры двух стран сообщили на своих страницах в Twitter.

Лидеры Польши и Израиля пожелали Зеленскому выздоровления от COVID-19
Президент Володимир Зеленський та міністр Максим Степанов під час наради з науковцями, залученими до розробки української вакцин
Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу пожелали больному коронавирусом президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего и полного выздоровления.

Об этом лидеры двух стран сообщили на своих страницах в Twitter.

"С наилучшими пожеланиями скорейшего и полного выздоровления президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мы поддерживаем вас и Украину в эти сложные моменты пандемии COVID-19. Выздоравливайте скорее, господин президент!" - написал Дуда.

Best wishes of speedy and full recovery to President @ZelenskyyUa. We stand with you and Ukraine in these difficult moments of COVID pandemic. Get well soon, Mr. President!

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 9, 2020

"Мой друг Владимир Зеленский, желаю Вам полного выздоровления", - говорится в сообщении главы правительства Израиля.

My friend @zelenskyyua, wishing you a full recovery. ????

— PM of Israel (@IsraeliPM) November 9, 2020

Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский заболел ковидом. Он отметил, что чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Также сообщалось, что позитивный тест на ковид получил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Заместитель главы ОП Юлия Ковалив получила отрицательный тест и берется за работу в обычном режиме.

Сегодня также стало известно о том, что ковид обнаружили у министра финансов Сергея Марченко. Он находится на больничном.

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