Лидеры Польши и Израиля пожелали Зеленскому выздоровления от COVID-19
Об этом лидеры двух стран сообщили на своих страницах в Twitter.
Президент Володимир Зеленський та міністр Максим Степанов під час наради з науковцями, залученими до розробки української вакцин
Фото: president.gov.ua
Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу пожелали больному коронавирусом президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего и полного выздоровления.
Об этом лидеры двух стран сообщили на своих страницах в Twitter.
"С наилучшими пожеланиями скорейшего и полного выздоровления президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мы поддерживаем вас и Украину в эти сложные моменты пандемии COVID-19. Выздоравливайте скорее, господин президент!" - написал Дуда.
Best wishes of speedy and full recovery to President @ZelenskyyUa. We stand with you and Ukraine in these difficult moments of COVID pandemic. Get well soon, Mr. President!
Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский заболел ковидом. Он отметил, что чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.
Также сообщалось, что позитивный тест на ковид получил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Заместитель главы ОП Юлия Ковалив получила отрицательный тест и берется за работу в обычном режиме.
Сегодня также стало известно о том, что ковид обнаружили у министра финансов Сергея Марченко. Он находится на больничном.