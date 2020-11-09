В Ровно за "продажу" должностей в Нацполиции арестовали майора полиции и священника

Оба мужчины были задержаны при получении $25 тысяч "аванса".

В Ровно за "продажу" должностей в Нацполиции арестовали майора полиции и священника
Фото: krapka.club

Суд Ровно избрал меру пресечения двум подозреваемым, которые "торговали" должностями в Национальной полиции.

Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.

"Избрана мера пресечения майору полиции и священнику, которых подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины). По решению суда, ближайшие 60 суток, до 6 января 2021 года подозреваемые проведут под стражей. Кроме того, суд отстранил полицейского от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Оба мужчины были задержаны 6 ноября 2020 года при получении 25 тысяч долларов США "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайотделов полиции области. В общей сложности эту должность "дельцы" оценили в 100 тысяч долларов США.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в марте ровенский священник второй раз попался на торговле оружием.

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