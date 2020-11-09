Азербайджан случайно сбил роSSийский ударный вертолет Ми-24 над Арменией (обновлено)

Двое военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Азербайджан случайно сбил роSSийский ударный вертолет Ми-24 над Арменией (обновлено)
ударний вертоліт Мі-24
Фото: wikipedia

В Армении недалеко от границы с Азербайджаном сбит роSSийский ударный вертолет Ми-24, который сопровождал автоколонну 102-й роSSийской военной базы. В результате двое роSSийских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Вертолет был сбит с земли из ПЗРК, после попадания ракеты он не справился с управлением и упал в горах. Выживший военнослужащий получил травмы средней тяжести и был эвакуирован на аэродром базирования.

Инцидент произошел вечером рядом с деревней Ерсах на юге страны. Кто стрелял в вертолет, пока непонятно.

102-я роSSийская военная база расположена в Армении в городе Гюмри. Согласно договору, она будет находиться там до 2044 года.

МЧС Армении опубликовало фото с места падения вертолета.

Фото: newsarmenia.am

Фото: newsarmenia.am

Обновлено. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что вертолет был сбит случайно, и принесло свои извинения РоSSии.

"МИД Азербайджана уверяет, что трагический инцидент не был направлен против роSSийской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет вертолета осуществлялся в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы в то время, как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта идут активные боевые столкновения. Также полет проходил в темное время суток и на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

Кроме того, вертолеты ВВС РФ ранее не были замечены в указанном районе. Также отмечается, что Азербайджан готов выплатить соответствующие компенсации семьям погибших и пострадавших.

Напомним, с конца сентября продолжаются бои в Нагорном Карабахе. сегодня утром Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша. Однако Армения опровергла это заявление.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

В октябре РоSSийская Федерация пообещала предоставить Еревану всю необходимую помощь в конфликте с Азербайджаном, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

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