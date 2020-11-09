Выборы в США: Трамп заявил, что Байден с командой украл у него победу

Выборы в США могут закончиться гражданским противостоянием, если Дональд Тамп не согласится признать свое поражение. Пока он от этого далек, судя по заявлению, которым 45-й президент США отметился в своем Twitter .

Президентские выборы в США по сути уже подошли к логическому завершению, объявив миру нового американского гаранта Джо Байдена. Вернее, Байден еще вчера утром сам себя объявил победителем президентской гонки, не дожидаясь официального оглашения результатов. Впрочем, у него для этого были основания. Еще до завершения подсчета в нескольких штатах он набрал достаточное количество голосов, чтобы стать главой государства.

Правда, за пару суток до этого и Трамп объявлял себя победителем. И у него также были основания, ибо он лидировал в большинстве штатов до того, пока не начали подсчет голосов, пришедших по почте. Лишь тогда выяснилось, что по "почтовому" электорату Байден переиграл действующего гаранта.

Но, судя по всему, Трамп пока не готов смириться со своим поражением, о чем свидетельствует его заявление в Twitter .

"Мы считаем этих людей ворами. Машины большого города коррумпированы. Это были украденные выборы ... Невозможно представить, чтобы Байден обогнал Обаму в некоторых из этих штатов", - написал Трамп.

В общем, пока Трамп и Байден "меряются победами", в США назревает гражданский конфликт. Столкновения между сторонниками обоих кандидатов уже произошли в разных штатах. Пока полиции удается купировать эти процессы. Однако многие политологи считают, что если Трамп и далее будет упрямиться, или, не дай бог, призовет своих избирателей к акциям гражданского неповиновения, в стране может вспыхнуть мощное гражданское противостояние. Правда, большинство экспертов все же считают, что и среди республиканцев найдется немало трезвых умов, которые образумят Трампа и заставят его признать неизбежное.

Кстати, старший советник Трампа и его зять Джаред Кушнер уже обратился к нему с предложением признать поражение на выборах. И, вероятней всего, Трамп все же вынужден будет это сделать.

Тем временем, Джо Байден в своем первом выступлении в качестве "почти президента" уже сделал несколько смелых заявлений. В частности, он пообещал вернуть Америке уважение всего мира.