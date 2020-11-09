Новый посол Австралии прибыл в Украину

Новый посол Австралии Брюс Эдвардс прибыл в Украину и вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Енину.

Об этом сообщил Енин в фейсбуке.

"Вновь назначенный Посол уже не впервые в Украине, поэтому хорошо информирован о роSSийской агрессии. Позиция правительства Австралии более чем четкая: никакого снятия/ослабления санкций против РФ до восстановления суверенитета Украины в Крыму и на Востоке Украины. Договорились активно координировать усилия по МН17", - написал он.

Енин напомнил, что Украина отменила визовый режим для Австралии. Замглавы МИД также выразил надежду, что Канберра приобщит Украину к своей системе преференциальной торговли. По словам Енина, в этом заинтересованы отдельные представители украинского крупного бизнеса.

Фото: facebook.com/eugene.enin