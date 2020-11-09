"Евросолидарность": результаты выборов должны были объявить три дня назад

Партия «Европейская Солидарность» выступила с официальным обращением о необходимости обнародования результатов местных выборов. Обращение размещено на сайте партии.

В политической силе отмечают, что в соответствии с Избирательным кодексом, результаты выборов должны были быть объявлены не позже 6 ноября, но в большинстве регионов продолжается подсчет.

"Мы фиксировали и имеем информацию от своих членов УИК и ТИК о многочисленных фальсификациях и переписывании протоколов в городах Львове и Тернополе. ... Не лучше ситуация и в Киевской области ... Здесь нарушения зафиксированы в целом ряде ОТО, и не подведены итоги ни по областному совету, ни по одному районному совету именно из-за желания «дотянуть результаты», - отметили в " ЕС ".

"Мы искренне благодарим членов комиссий, которые уже более 14 суток вынуждены работать практически круглосуточно, чтобы противостоять фальсификациям. ... Мы требуем немедленного объявления результатов и привлечения к ответственности виновных в фальсификациях", - говорят в "Евросолидарности".