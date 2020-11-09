Меркель призвала Байдена к тесному трансатлантическому сотрудничеству

Германия надеется, что Байден, в отличие от Трампа, не будет так жестко добиваться увеличения расходов на оборону.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с победой на выборах президента США и призвала к тесному трансатлантическому партнерству.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

" США и Германия как часть ЕС должны сплотиться, чтобы преодолеть большие вызовы нашего времени", - сказала Меркель.

Она отметила, что необходимо вместе бороться с кризисом коронавируса, глобальным потеплением и международным терроризмом, совместно выступать за открытую мировую экономику и свободную торговлю, которые "являются основой благосостояния по обе стороны Атлантики".

Канцлер ФРГ отметила, что Германия и Евросоюз осознают необходимость принятия на себя значительной доли ответственности в "трансатлантическом партнерстве 21 века".

"Америка есть и останется нашим важнейшим союзником, однако она справедливо ожидает, что мы будем прилагать более энергичные усилия для обеспечения собственной безопасности и продвижения наших убеждений в мире", - сказала Меркель.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас, в свою очередь, подчеркнул, что правительство ФРГ связывает большие надежды с администрацией будущего президента США Байдена.

В частности, он выразил уверенность в том, что Байден, в отличие от Дональда Трампа, не будет так жестко добиваться увеличения Германией расходов на оборону до 2% ВВП , как это предусмотрено правилами НАТО.

"Споры по поводу расходов на оборону при Байдене не прекратятся, но они будут вестись в другом стиле", - считает глава МИД Германии.

Напомним, президент США Трамп неоднократно упрекал Германию, что она направляет очень мало денег на финансирование НАТО.

Трамп потребовал от стран Альянса увеличить расходы на оборону по крайней мере до 2% ВВП . Этой цели достигли, кроме США , только три страны: Великобритания, Греция и Эстония.