Порошенко назвал закон о языке победой Украины на культурном фронте

По его мнению, воевать с языком - то же, что и воевать с Украиной.

Принятие и подписание Закона о языке является блестящей победой на культурном фронте. Об этом заявил экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко по случаю Дня письменности и языка, сообщает пресс-служба " ЕС "

"Признаюсь, я горжусь тем, что Закон о языке подписал именно пятый президент Украины Петр Порошенко. Сам факт принятия и подписания Закона о языке является блестящей победой на культурном фронте. Именно на фронте, поскольку язык, культура, искусство, информационное пространство для нас - поле борьбы за единство, за ценности и наше общее будущее в свободной Украине", - отметил Порошенко.

По его мнению, воевать с языком - то же, что и воевать с Украиной.

"Считаю, что государство должно быть всегда готово приложить усилия для надлежащего функционирования языка. В условиях полной несостоятельности власти это сделать я твердо заявляю, что я и моя команда будем защищать от любых попыток наступления на язык", - сказал экс-президент.