В Австрии упростили жизнь для иностранцев. В том числе украинцев — СМИ

Австрия облегчила процесс трудоустройства для работников из стран, не входящих в состав ЕС , куда относится и Украина. Соответствующее решение принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии, пишут западные СМИ .

Фото: unn.com.ua

Преференции предусмотрены исключительно для высококвалифицированной рабочей силы. Теперь им проще будет приехать и устроиться на работу в этой стране.

Что изменилось

При подаче документов на получение разрешения на работу от высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав ЕС , больше не будут требовать подтверждения имеющегося места жительства в Австрии (договор об аренде, право собственности на жилье и т. д.).

Сокращена процедура предоставления разрешения до 90 дней.

Появилась возможность подавать документы с территории Австрии, а также перейти в течение 2-х лет на «красно-бело-красную карточку плюс» (RWR-карта), которая дает ее владельцу свободный доступ к местному рынку труда.

Австрийские чиновники считают, что устранение перечисленных бюрократических барьеров поспособствует приезду в страну квалифицированных работников и укрепит здешнюю экономику.

Кому это интересно

Новации коснутся только высококвалифицированных работников. Прежде всего, к востребованным относятся такие специальности:

врачи;

инженеры;

IT-специалисты;

сварщики-аргонщики;

операторы ЧПУ;

дальнобойщики.

Важным требованием при трудоустройстве в Австрии является не только хорошее знание языка и наличие диплома. Нужно иметь еще и приличный опыт работы по специальности. Поэтому молодежь уже вряд ли сможет поехать сюда на работу, а специалисты возрастом 30-35+ далеко не все возьмутся выучить язык. К тому же за курсы и сертификат, конечно же, придется заплатить из своего кармана.

При этом высококвалифицированные работники нужны не только Австрии. Они также очень востребованы и в других развитых странах, таких как Канада, Германия, Нидерланды и др.

Погоня за интеллектом

Подобные изменения в законодательствах вскоре будут иметь место и в других странах, уверены эксперты. Это свидетельствует о том, что местные правительства настроены на то, чтобы трудовая миграция в их странах все-таки привлекала к ним людей с высокой квалификацией. Они помогут стране дальше двигаться в своем экономическом развитии.

Страны, которые предложат действительно интересные условия не только для работы, а и для жизни, будут «выкачивать» интеллектуальную прослойку из любой страны, говорят эксперты.

Платить «мозговитым» украинцам в Австрии готовы минимум от €3 тыс. Но уезжают туда в первую очередь не из-за денег, а за лучшими условиями для жизни для себя и своей семьи, за возможностью самореализации, за стабильным и прогнозируемым законодательством, уровнем медицины и т. д.

К тому же многим работникам могут предложить и заманчивые соцпакеты, страховки, льготы при обучении детей, курсы повышения квалификации и пр. А вот жилье вряд ли будут готовы выделить. Но, опять же, здесь все будет зависеть от конкретного работодателя.