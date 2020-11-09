Киевский городской голова Кличко после победы на выборах ушел в отпуск

Киевский городской голова Виталий Кличко ушел в отпуск на пять календарных дней – с 9 по 13 ноября. Выполнять обязанности на этот срок будет его заместитель Петр Пантелеев.

Об этом KV стало известно из распоряжения № 741 от 6 ноября головы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталия Кличко.

“Отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 5 календарных дней с 09 по 13 ноября 2020 года”, – сказано в сообщении.

Отмечается. что исполнение обязанностей председателя на этот период возлагаются на заместителя Петра Пантелеева.

Отметим, Петр Пантелеев исполняет обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) на время нетрудоспособности Валентина Мондриевского.

Напомним, что на выборах Киевского городского головы 2020 года снова победил Виталий Кличко – в первом туре, как и в 2014 году, улучшив свой показатель по сравнению с 2015 годом, когда Кличко выиграл выборы во втором туре с Бориславом Березой. Сейчас новый-старый градоначальник Киева уже примеряется к президентскому креслу, что осложнило формирование большинства в новом Киевсовете – “УДАРа” с “Европейской солидарностью” Петра Порошенко.