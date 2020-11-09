Глава Офиса президента Ермак получил положительный тест на ковид

Он сообщил, что уйдет на самоизоляцию, но будет работать "в обычном режиме, не замедляя темп".

Глава Офиса президента Ермак получил положительный тест на ковид
Фото: Офіс Президента України

Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

"К концу рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - написал Ермак.

Глава ОП отметил, что на этой неделе у него запланирована видеовстреча советников лидеров "нормандского формата".

"Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - отметил Ермак.

Он призвал граждан не допускать небрежного отношения к карантинным правилам.

"Носите маски, мойте руки. Четко соблюдайте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните о своих близких и о всех людях, которые могут быть в группе риска. Жизнь слишком интересна, чтобы тратить время на болезни и плохое настроение", - добавил глава ОП.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский заболел ковидом. Он отметил, что чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Также сообщалось, что руководитель Офиса президента, его заместители и работники ОП сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Заместитель главы ОП Юлия Ковалив получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме.

Сегодня также стало известно о том, что ковид обнаружили у министра финансов Сергея Марченко. Он находится на больничном.

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