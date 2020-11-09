Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна

Херсонский городской суд арестовал подозреваемого в измене бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Николая Федоряна, которого накануне задержали на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Контрразведчики СБУ задержали Федоряна на пропускном пункте "Каланчак". В оккупированном Крыму он был назначен "руководителем управления транспорта". По данным следствия, Федорян способствовал незаконным вооруженным формированиям в проведении противоправных действий против украинцев, проживающих в АР Крым.

Во время задержания правоохранители обнаружили у него документы с доказательствами незаконной деятельности.

Фото: su.gov.ua

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Суд Херсона избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров добавил, что Федорян - бывший заместитель начальника Главного управления МВД Украины в АРК, полковник милиции в запасе.

После оккупации РоSSийской Федерацией Крыма в 2014 году он остался работать в "ООО "Черноморнефтегаз", которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".

По данным прокуратуры, Федорян минимум с марта 2019 года помогал ФСБ РФ в организации незаконных обысков у крымских татар, обеспечивая силовиков автомобилями.

"Собственно, для меня лично, как для человека, который неоднократно сталкивался с Федоряном с противоположной стороны баррикад на многих протестных акциях крымских татар в 2000-е годы, нет ничего неожиданного. Негодяй, который сделал себе карьеру в украинской милиции благодаря своему рвению в незаконных преследованиях крымских татар, продолжил свое мерзкое занятие и с приходом русских оккупантов. "Служим РоSSии", - отвечал Федорян на СМС-ки ФСБ-шников, которые благодарили его после проведенных погромов и обысков в домах крымских татар", - написал Чубаров в фейсбуке.

Напомним, в сентябре Государственное бюро расследований назвало "настоящие причины, которые содействовали аннексии Крыма".