Карантин выходного дня будет действовать несколько недель, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не худшим", - подчеркнул Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что заметно увеличивается количество людей в масках, ведь украинцы начали более ответственно относиться к противоэпидемическим мерам.

На совещании президента проинформировали об актуальных данных по эпидемической ситуации. Так, за прошедшую неделю еще 10 больниц начали принимать больных COVID-19. Количество коек для таких пациентов увеличили на 4400. Также отмечается, что правительство продолжает наращивать количество тестирований.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что по приказу президента сейчас происходит закупка кислородных концентратов и лицензирование компаний, которые производят медицинский кислород. Дополнительно было лицензировано 16 таких предприятий.

Напомним, Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус. Ранее президент Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию эпидемии коронавируса. Согласно им, вузы переходят на дистанционное обучение. Кроме того, в красной и оранжевой зонах заведения общественного питания - рестораны, клубы - могут работать только до 22:00.

Также Министерство здравоохранения обращается к Кабмину с предложением ввести так называемый карантин выходного дня, когда противоэпидемические меры будут усилены только по субботам и воскресеньям.

Кроме того, до 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.