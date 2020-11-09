Министр финансов Марченко заболел ковидом

Министр финансов Сергей Марченко заразился коронавирусом.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Ирина Верещук, которая хотела сегодня встретиться с ним, чтобы поговорить о растаможивании подержанных импортных автомобилей.

"Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел ковидом и сегодня на больничном. Однако у меня с ним был разговор по телефону, мы проговорили все щекотливые моменты", - сказала она в комментарии общественной организации "Авто Евро Сила", объединяющей владельцев евроблях.

Напомним, что Верещук - член налогового комитета Верховной Рады.

В понедельник, 9 ноября, этот комитет рассматривал восемь законопроектов о доступном растаможивании импортных автомобилей, но не поддержал ни один. Зато было принято решение создать рабочую группу по наработке единого законопроекта на базе уже зарегистрированных.

"Авто Евро Сила" на прошлой неделе пикетировала Верховную Раду с требованием принять законопроект №3704, предусматривающий отмену акцизов на легковые автомобили и кузова к ним, мотоциклы, прицепы и полуприцепы и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более. По прогнозам депутата Марьяна Заблоцкого (один из соавторов законопроекта), это позволило бы снизить цены на бывшие в употреблении автомобили в Украине примерно вдвое.

Министерство финансов выступило категорически против этого законопроекта. Там посчитали, что законопроект №3704 приведет к прямым потерям бюджета в размере около 8 млрд гривен. Адекватных компенсаторов для этих потерь нет.