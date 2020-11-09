Президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

К сожалению, у Президента Украины Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут требуемые инструменты и оборудование для связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель Офиса президента, его заместители и работники ОП сдают ПЦР-тесты на постоянной основе.

Заместитель главы ОП Юлия Ковалив получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений.

"Призываем граждан соблюдать карантинный режим: не забывать о масках и социальной дистанции", - отметили в ОП.

Напомним, сегодня также стало известно о том, что ковид обнаружили у министра финансов Сергея Марченко. Он находится на больничном.

7 ноября Зеленский посетил отделение инспекторов пограничной службы "Рассыпное" в Луганской области. Президент государства осмотрел помещение мобильного полевого госпиталя, рассчитанного на прием 60 пациентов.