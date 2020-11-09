Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус

Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса.

Об этом по результатам совещаний под руководством президента и заместителя главы ОПУ с главами ОГА сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают ургентных больных и больных с ковидом", - заявил Ляшко.

Количество коек для больных планируют увеличить до 80 000, из них 60 000 будут обеспечены кислородом в течение месяца.

На третьем этапе планируется разворачивать полевые госпитали. Ляшко призвал сделать все зависящее, чтобы этот третий этап Украине не понадобился.

Напомним, что Министерство здравоохранения обратится в Кабинет министров с предложением внедрить так называемый карантин выходного дня, когда противоэпидемические меры будут усилены только по субботам и воскресеньям.

Он, по словам Степанова, предусматривает с 00 часов субботы до 00 часов понедельника работу только продуктовых магазинов, аптек, работу транспорта, АЗС, ветаптек; рестораны, кафе и другие заведения должны работать только на вынос; ТРЦ и остальные магазинов рекомендуют закрыть.