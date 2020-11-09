Украинская делегация в ТКГ опубликовала "несколько вопросов господину Пескову"

В ТКГ прокомментировали слова Пескова о том, что предоставление роSSийского гражданства по упрощенной процедуре является заботой РоSSии об этнических русских.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ответила на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно плана Украины по достижению мира на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Как предоставление роSSийского паспорта гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО, способствует решению ими медицинских и социальных вопросов?.. РФ обеспечивает в ОРДЛО Украины медицинскую и социальную инфраструктуру? Это как? В связи с чем? Может, Кремль решил все же начать выполнять Раздел III Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и признал тем самым себя оккупантом? Если нет, то о каком обеспечении украинских граждан на территории Украины идет речь?", - заявили в ТКГ.

В частности, в ТКГ прокомментировали слова Пескова о том, что Украина должна обеспечивать социальные нужды граждан на оккупированном Донбассе и что предоставление роSSийского гражданства по упрощенной процедуре является заботой РоSSии об этнических русских.

"Что делает Украина? Из ближайших событий - Украина подготовила к открытие 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделения банка, и комнаты матери и ребенка. Но только что мы услышали, что роSSийская сторона восстанавливать их работу не собирается. К сожалению. Потому что открытие КПВВ стало бы настоящей заботой о мирных жителей, облегчению жизни которых уделяет столько внимания господин Песков", - отметили в ТКГ.

Украинская делегация также поставила Пескову такой вопрос: способствует ли доверию и безопасности массовая паспортизация граждан государства - одной стороны конфликта другой, которая, к тому же, фактически проходит под принуждением (в частности, обязательна паспортизация всех членов вооруженных формирований, воюющих с украинской армией )?

"РоSSийская Федерация не выполняет договоренностей об обеспечении беспрепятственного доступа МККК, достигнутых во время встречи советников лидеров Нормандского формата, состоявшейся 11 сентября в Берлине. В отличие от Украины, которая предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины", - добавили в ТКГ.

Украинская делегация отметила, что Украина четко и последовательно выполняет свою часть договоренностей по реализации "Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года".

"Создается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал Президент РФ В. Путин. Что низшие по рангу исполнители компрометируют главу РФ . Проведение до конца текущего года новой встречи в нормандском формате на высшем уровне, которая подвела бы итоги попыток выполнить предварительные договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и во время которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, - вот какой выход видит украинская делегация в сложившейся ситуации", - добавили в ТКГ.

Напомним, 5 ноября в Кремле отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе. Пресс-секретарь Путина отметил отличие плана от Минских соглашений.

Подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.