Украинская делегация в ТКГ опубликовала "несколько вопросов господину Пескову"
В ТКГ прокомментировали слова Пескова о том, что предоставление роSSийского гражданства по упрощенной процедуре является заботой РоSSии об этнических русских.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ответила на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно плана Украины по достижению мира на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
"Как предоставление роSSийского паспорта гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО, способствует решению ими медицинских и социальных вопросов?.. РФ обеспечивает в ОРДЛО Украины медицинскую и социальную инфраструктуру? Это как? В связи с чем? Может, Кремль решил все же начать выполнять Раздел III Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и признал тем самым себя оккупантом? Если нет, то о каком обеспечении украинских граждан на территории Украины идет речь?", - заявили в ТКГ.
В частности, в ТКГ прокомментировали слова Пескова о том, что Украина должна обеспечивать социальные нужды граждан на оккупированном Донбассе и что предоставление роSSийского гражданства по упрощенной процедуре является заботой РоSSии об этнических русских.
"Что делает Украина? Из ближайших событий - Украина подготовила к открытие 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделения банка, и комнаты матери и ребенка. Но только что мы услышали, что роSSийская сторона восстанавливать их работу не собирается. К сожалению. Потому что открытие КПВВ стало бы настоящей заботой о мирных жителей, облегчению жизни которых уделяет столько внимания господин Песков", - отметили в ТКГ.
Украинская делегация также поставила Пескову такой вопрос: способствует ли доверию и безопасности массовая паспортизация граждан государства - одной стороны конфликта другой, которая, к тому же, фактически проходит под принуждением (в частности, обязательна паспортизация всех членов вооруженных формирований, воюющих с украинской армией )?
"РоSSийская Федерация не выполняет договоренностей об обеспечении беспрепятственного доступа МККК, достигнутых во время встречи советников лидеров Нормандского формата, состоявшейся 11 сентября в Берлине. В отличие от Украины, которая предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины", - добавили в ТКГ.
Украинская делегация отметила, что Украина четко и последовательно выполняет свою часть договоренностей по реализации "Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года".
"Создается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал Президент РФ В. Путин. Что низшие по рангу исполнители компрометируют главу РФ. Проведение до конца текущего года новой встречи в нормандском формате на высшем уровне, которая подвела бы итоги попыток выполнить предварительные договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и во время которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, - вот какой выход видит украинская делегация в сложившейся ситуации", - добавили в ТКГ.
Напомним, 5 ноября в Кремле отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе. Пресс-секретарь Путина отметил отличие плана от Минских соглашений.
Подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего главы ОБСЕ Хайди Грау.