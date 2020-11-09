Бывший глава киевской “Батькивщины” Бондаренко заявляет об избиении врачом в ответ на просьбу говорить на государственном языке

Экс-глава киевской городской организации партия “Батькивщина”, депутат Киевсовета VIII созыва Владимир Бондаренко (на фото) заявил об избиении врачом клиники “Добробут”. По его словам, в ответ на просьбу говорить на украинском, его ударили и выкинули одежду из медкабинета. Бондаренко намерен обратиться в полицию, Киевскую горгосадминистрацию и Ассоциацию медиков Украины с просьбой возбудить дисциплинарные и уголовные дела по данному факту.

Об этом KV стало известно из сообщения в соцсети Facebook Владимира Бондаренко.

Бондаренко сообщил, что 8 ноября он пришел в клинику “Добробут” по ул. Святошинський, 3 для перевязки.

“Врач Елизаров Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая его ассистировала, говорила только на русском языке. Я попросил соблюдать требования Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ о том, что они будут говорить так, как захотят”, – сказано в сообщении.

Бондаренко сообщает, что не захотел терпеть такое обращение и направился на выход.

“В спину я услышал оскорбления, крики, а затем удар ногой и оскорбление уходить прочь. Вслед в коридор была выброшена моя одежда”, – сообщил Бондаренко.

Он отметил, что сделал соответствующую запись в книге жалоб и намерен обратиться в полицию, департамент здравоохранения КГГА и Ассоциацию медиков Украины.

“Считаю что руководство медицинских учреждений, где работает этот заробитчанин, должно немедленно избавиться от этого неадекватного разбойника и хулигана. А министерство здравоохранения и полиция – возбудить против него дисциплинарные и уголовные дела”, – сообщил Бондаренко.

Напомним, год назад глава фракции “ВО “Батькивщина” в Киевсовете Владимир Бондаренко в гневе обозвал главного финансиста Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимира Репика врагом столичных ЖСК и ОСМД.

Фото: страница Владимира Бондаренко