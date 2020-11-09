НАПК: благодаря решению КСУ чиновники могут свободно получать дорогие подарки и "благодарить" за них

Ответственности за это пока не будет.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что решение Конституционного суда о недостоверном декларировании амнистировало дорогие подарки для чиновников.

В комментарии НАПК утверждается, что чиновники могут теперь свободно получать дорогие подарки и "благодарить" дарителей.

"Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений", сказал глава НАПК Александр Новиков.

В целом работа агентства остается фактически заблокированной. Оно не может проводить полные проверки деклараций, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, проверять организацию работы по предупреждению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе статью 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). Это решение лишило Национальное агентство по предупреждению коррупции полномочий и обязывает закрыть доступ к электронным декларациям.

В ответ президент Владимир Зеленский предложил распустить КСУ и восстановить все отмененные нормы. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий ответил на это, что в президентском законопроекте есть признаки конституционного переворота.

Кроме того, в Раде зарегистрировали еще один законопроект, восстанавливающий действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции" - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.