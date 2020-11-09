Решение КС относительно деклараций ставит под угрозу предыдущие достижения Украины - Тейлор

По мнению дипломата, нужно принять новые законы, чтобы исправить ситуацию.

Решение КС относительно деклараций ставит под угрозу предыдущие достижения Украины - Тейлор
Фото: US-Ukraine Business Council

Американское правительство и международное сообщество "очень обеспокоены" решением Конституционного суда относительно электронных деклараций, поскольку такое решение может иметь последствия для международного сотрудничества и Конституции.

Об этом временный поверенный в делах США в Украине в 2019-2020 годах Уильям Тейлор заявил в интервью Суспільному.

По мнению дипломата, нужно принять новые законы, чтобы исправить ситуацию.

"Я очень обеспокоен, американское правительство, международное сообщество, европейцы очень обеспокоены вызовами, которые поставило перед антикоррупционными институтами решение Конституционного суда. Он принял решения, разваливающие антикоррупционные институты, которые создала Украина, став лидером по антикоррупционной работе в Европе и во всем мире, - нигде больше нет такого закона об электронных декларациях. Да, некоторые люди говорили, что этот закон заходит слишком далеко. Но Украина стала лидером в этой работе и это давало результат - в Украину начали приходить инвестиции, МВФ подписал соглашение, предоставлял ресурсы, кредиты , что, в свою очередь, дало ход другой помощи и средствам из европейских институтов", - сказал Уильям Тейлор.

Дипломат считает, что КС поставил все предыдущие достижения под угрозу, и такое решение может иметь последствия для Конституции.

"Это непростая ситуация, потому что для того, чтобы исправить проблему, нужно вносить изменения в законодательство, а возможно, и в Конституцию. Это все требует лидерских решений от президента Зеленского", - считает поверенный по делам Украины.

Он отметил, что, с одной стороны, в Украине "действует принцип независимости судов, свободных от политического вмешательства", а с другой - "этот суд есть, и он коррумпирован", поскольку, по крайней мере, отдельные судьи этого суда "принимают решения, не соответствующие интересам украинского народа".

"Есть разные идеи, как это сделать. Например, сейчас в Конституционном суде еще остаются вакантные места, также, как я и говорил, не все судьи разделяют решения, которые были приняты. Есть возможность принять новые законы, которые могли бы исправить то, что не соответствует Конституции", - предложил Тейлор.

Дипломат добавил, что нужно провести определенную работу, но она "требует политического лидерства от президента, которая демонстрировала бы поддержку антикоррупционных институтов".

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации. Однако Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосования за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного Суда.

Это может произойти, если будет политический конфликт.

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