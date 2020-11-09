Шмыгаль поручил Кличко и главам ОГА учитывать в работе решение КСУ по пересмотру антикоррупционных норм

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил мэру Киева Виталию Кличко, а также другим руководителям органов исполнительной власти учитывать в работе скандальное решение Конституционного суда от 27 октября. Оно касается пересмотра антикоррупционных норм.

Об этом KV стало известно из поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение учитывать скандальное решение Конституционного суда (по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельным положениям Закона Украины "О предупреждении коррупции”, Уголовного кодекса Украины) министрам, другим руководителям центральных органов исполнительной власти, председателям областных администраций, а также руководителю Киевской городской госадминистрации Виталию Кличко.

“Для учета в работе”, – сказано в поручении.

Поручении не содержит других подробностей.

Напомним, 27 октября КСУ обнародовал решение , которым признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона "О предотвращении коррупции". Отменить это решение президент хочет через ВР, но голосов за него, по имеющимся данным, пока не хватает даже во фракции “Слуги народа”.

Об этом красноречиво свидетельствует и список “слуг народа”, демонстративно подписавшихся под спикерским законопроектом, тогда как ранее был внесен в Раду Владимиром Зеленским президентский законопроект №4288 “О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства”. В нем предлагается прекратить полномочия членов КСУ, а не только вернуть действие спорных норм, касающихся уголовной ответственности за лживые декларации и полномочий НАПК.

Фото: открытые источники