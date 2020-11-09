Шмыгаль поручил Кличко и главам ОГА учитывать в работе решение КСУ по пересмотру антикоррупционных норм

Шмыгаль поручил Кличко и главам ОГА учитывать в работе решение КСУ по пересмотру антикоррупционных норм

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил мэру Киева Виталию Кличко, а также другим руководителям органов исполнительной власти учитывать в работе скандальное решение Конституционного суда от 27 октября. Оно касается пересмотра антикоррупционных норм.

Об этом KV стало известно из поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение учитывать скандальное решение Конституционного суда (по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельным положениям Закона Украины "О предупреждении коррупции”, Уголовного кодекса Украины) министрам, другим руководителям центральных органов исполнительной власти, председателям областных администраций, а также руководителю Киевской городской госадминистрации Виталию Кличко

“Для учета в работе”, – сказано в поручении.

Поручении не содержит других подробностей.

Напомним, 27 октября КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона "О предотвращении коррупции". Отменить это решение президент хочет через ВР, но голосов за него, по имеющимся данным, пока не хватает даже во фракции “Слуги народа”. 

Об этом красноречиво свидетельствует и список “слуг народа”, демонстративно подписавшихся под спикерским законопроектом, тогда как ранее был внесен в Раду Владимиром Зеленским президентский законопроект №4288 “О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства”. В нем предлагается прекратить полномочия членов КСУ, а не только вернуть действие спорных норм, касающихся уголовной ответственности за лживые декларации и полномочий НАПК.

Фото: открытые источники

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко поздравил Байдена с победой на выборахКличко поздравил Байдена с победой на выборах
Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)
КСУ объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о землеКСУ объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле
Шмыгаль считает, что решение КСУ не повлияет на сотрудничество Украины с МВФШмыгаль считает, что решение КСУ не повлияет на сотрудничество Украины с МВФ
Шмыгаль: до конца месяца в Украине может быть 15 тыс. случаев ковида в сутки, а к концу года - до 20 тыс.Шмыгаль: до конца месяца в Украине может быть 15 тыс. случаев ковида в сутки, а к концу года - до 20 тыс.
Кличко выздоровел от ковида и вернулся на работуКличко выздоровел от ковида и вернулся на работу
Зеленский заявил, что за решением КС стоят представители ОПЗЖ и "За будущее"Зеленский заявил, что за решением КС стоят представители ОПЗЖ и "За будущее"
Шмыгаль назначил еще одного менеджера Ахметова директором "Оператора рынка", - "Наші гроші"Шмыгаль назначил еще одного менеджера Ахметова директором "Оператора рынка", - "Наші гроші"
Кличко премировал своих заместителейКличко премировал своих заместителей
Кличко предложили расселять граждан с легким течением коронавирусной болезни в частные гостиницыКличко предложили расселять граждан с легким течением коронавирусной болезни в частные гостиницы
Последние новости
Подгружаем последние новости