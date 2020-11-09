Антикоррупционным органам откроют свободный доступ к банковской тайне

Принятая Верховной Радой в первом чтении антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы предусматривает создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов юридических и физических лиц. При этом к документу открывается доступ антикоррупционных органов. Об этом говорится в самой стратегии, передает Интерфакс-Украина.

Антикоррупционным органам откроют свободный доступ к банковской тайне
Фото: vsekredity.info

Что предполагает свободный доступ

Прежде всего стратегия предусматривает оптимизацию процесса получения доступа антикоррупционных органов к сведениям, содержащим банковскую тайну, а также порядок принятия ими нормативно-правовых актов.

Кроме того, стратегия позволяет:

  • упрощенно выявлять и отслеживать денежные средства, полученные коррупционным путем, благодаря единому реестру счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов;
  • иметь непосредственный доступ к банковской тайне.

Кому будет открыт такой доступ

Свободный доступ будет предоставлен:

  • Национальному агентству по противодействию коррупции;
  • Национальному антикоррупционному бюро Украины;
  • Специализированной антикоррупционной прокуратуре;
  • Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;
  • центральным органам исполнительной власти, реализующим государственную налоговую и таможенную политику, политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем.

Предыстория

Национальный банк Украины в феврале 2020 года упростил порядок раскрытия банковской тайны согласно с нормами закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов».

Этим законом, принятым Верховной Радой 31 октября 2019 года, внесены изменения, в частности, в ст. 62 закона «О банках и банковской деятельности», предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну. Согласно этим изменениям госорганымогут получить по письменному запросу, без решения суда, доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

5 ноября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4135, которым намерена утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы.

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