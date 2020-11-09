Омельяна отправили под суд

Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ передали в суд обвинительный акт против бывшего министра инфраструктуры Владимира Омельяна. Его обвиняют в незаконных действиях, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По версии следствия, в декабре 2017 года Омельян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. Один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета, и менять его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

В 2018 году из-за уменьшения административного сбора бюджет получил только 173,1 млн гривен вместо ожидаемых 203,5 млн гривен.

Емельяна обвиняют по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса - издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону.

Бывший министр не считает себя виновным и отрицает, что административный сбор является источником доходов госбюджета.

"Админсбор может расходоваться только на содержание Администрации морских портов Украины. Больше ни на что. Это целевой сбор. Но даже если бы был ущерб, первое, что должно было бы сделать НАБУ - с помощью прокуратуры обратиться в суд, остановить решение Кабмина, приказ министерства. Поскольку получается, что ущерб продолжает причиняться, ведь 20%-ная скидка действует. Этого не сделано. Они просто открывают дело лично на меня, хотя прекрасно знают, что есть коллегиальное решение Кабмина", - говорил Омельян в интервью "Цензору".

Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Напомним, что в сентябре 2017 Кабинет Министров решил снизить ставки портовых сборов с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Тогда это решение аргументировали желанием повысить грузооборот.

В декабре 2017 года Омельян подписал приказ об установлении коэффициента 0,8 к ставкам портовых сборов. Он был согласован с первым вице-премьер-министром - министром экономразвития и торговли Степаном Кубивым и главой Государственной регуляторной службы Украины Ксенией Ляпиной.