В Беларуси в воскресенье задержали более тысячи митингующих

Среди них журналисты, спортсмены, актеры, деятели науки и культуры.

В воскресенье, 8 ноября, в Беларуси на мирных акциях протеста задержали более тысячи человек.

По данным правозащитного центра "Вясна", известно о 1 023 задержанных, среди которых журналисты, спортсмены, актеры, деятели науки и культуры.

Фото: TUT.BY

Протестующих задерживали не только в Минске, но и в Гомеле, Бобруйске, Витебске и Гродно.

Большинство из них доставили в районные отделения милиции. Некоторых перевели в следственный изолятор, некоторых - отпустили.

Вчера СМИ сообщали о традиционных воскресных перебоях с интернетом, также были закрыты несколько станций метро в Минске. Очевидцы рассказывали о выстрелах и применении шумовых патронов

Во время протеста 8 ноября также задержали известных белорусских спортсменов: серебряного призера Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрея Кравченко и многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина.

Кроме того, правозащитный центр "Вясна" написал о задержании победительницы конкурса Мисс Беларусь-2008 и бывшего пресс-секретаря брестского "Динамо" Ольги Хижинковой.

Напомним, 7 ноября в Минске задержали 33 медиков.

В Беларуси почти три месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Акции граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации итогов голосования, разгоняются ОМОНом и спецназом.

Во время протестов силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек.