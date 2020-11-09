Оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников.

За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники один раз нарушили перемирие на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что неподалеку Водяного зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отмечается в утренней сводке.

С начала этих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.