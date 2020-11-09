Оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников.

Оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники один раз нарушили перемирие на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что неподалеку Водяного зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отмечается в утренней сводке.

С начала этих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 7 ноября на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты на Донбассе стреляли вблизи Авдеевки и НоволуганскогоОккупанты на Донбассе стреляли вблизи Авдеевки и Новолуганского
Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили мирные договоренностиОккупанты на Донбассе шесть раз нарушили мирные договоренности
Оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огняОккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня
В Минске задерживают протестующих, один из силовиков открыл огоньВ Минске задерживают протестующих, один из силовиков открыл огонь
Оккупанты стреляли из гранатомета неподалеку ЗайцевоОккупанты стреляли из гранатомета неподалеку Зайцево
Оккупанты на Донбассе снова нарушили мирные договоренностиОккупанты на Донбассе снова нарушили мирные договоренности
Оккупанты стреляли из гранатометов вблизи ВодяногоОккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
РоSSийские наемники неподалеку Новомихайловки открыли огонь из противотанкового гранатометаРоSSийские наемники неподалеку Новомихайловки открыли огонь из противотанкового гранатомета
Оккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного и ПесокОккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Песок
Последние новости
Подгружаем последние новости