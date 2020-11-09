Оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного
Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников.
За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники один раз нарушили перемирие на Донбассе.
Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.
Сообщается, что неподалеку Водяного зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отмечается в утренней сводке.
С начала этих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 7 ноября на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.