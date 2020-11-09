Представитель Минобороны Британии: в мире растет риск новой глобальной войны

В армии Великобритании в 2030-х годах может служить примерно 30 тыс. роботов.

Представитель Минобороны Британии: в мире растет риск новой глобальной войны
Генерал Нік Картер
Фото: news.sky.com

Глава комитета начальников штабов Великобритании, генерал Ник Картер считает, что в последнее время появился риск возникновения новой мировой войны.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

По мнению Картера, риски возрастают в связи с глобальным экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а также с региональными конфликтами.

Он также предположил, что в 2030-х годах королевство будет иметь армию со штатом 120 тыс. человек, 30 тыс. из которых могут быть роботами.

Сейчас, по данным издания, в армии Великобритании - 82 тыс. военнослужащих.

Напомним, ранее президент РоSSии Владимир Путин предсказал конец цивилизации в случае новой мировой войны. При этом он говорил, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а остальные - "просто сдохнут".

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