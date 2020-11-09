В Минске продолжаются массовые акции протеста, задержали известных спортсменов

СМИ сообщили о традиционных воскресных перебоях с интернетом, также закрыты несколько станций метро.

В Минске продолжаются массовые акции протеста, задержали известных спортсменов
Фото: tut.by

Сегодня в Минске продолжаются массовые акции протеста.

Об этом пишет news.tut.by.

СМИ сообщили о традиционных воскресных перебоях с интернетом, также закрыты несколько станций метро.

Очевидцы рассказывают о выстрелах и применении шумовых патронов.

В центре белорусской столицы неизвестные в балаклавах задерживают людей. Некоторых из задержанных доставили в управление милиции.

Во время протестов задержали известных белорусских спортсменов: серебряного призера Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрея Кравченко и многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина.

Кроме того, правозащитный центр «Весна» написал о задержании победительницы конкурса Мисс Беларусь-2008 и бывшего пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольги Хижинковой.

Люди в черном просто вывели спортсменов из машин на стоянке. Руки спортсменам связали строительными стяжками.

Как сообщает Свободное объединение спортсменов, задержание происходило жестко и сопровождалось криками: «Хочешь, как на Украине?", "А что ты, ####, себе думал?».

Напомним, вчера в Минске задержали 33 медиков.

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