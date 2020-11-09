В Японии определились с наследником императорского престола

Принц Фумихито официально стал первым в очереди на “Хризантемный трон” императора Японии.

Принц Фумихито официально стал первым в очереди на “Хризантемный трон” императора Японии.

Об этом пишет kyodonews.net.

Церемония, которая состоялась в императорском дворце в Токио, должна была пройти еще в апреле, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

В ней приняли участие полсотни гостей. Участники церемонии в масках. Император Нарухито официально провозгласил Фумихито наследным принцем, а Премьер Японии Йосихиде Суґа поздравил Фумихито от имени правительства.

Фото: kyodonews.net

Фото: kyodonews.net

Фото: kyodonews.net

Ритуал "Риккоши но Рэй" для наследного принца завершил ряд ритуалов императорской преемственности. Они проводились с тех пор, как старший брат Фумихито Нарухито взошел на престол в мае 2019 года.

Нарухито стал Императором после отречения от трона их 86-летнего отца Акихито, который стал первым японским монархом за более 200 лет, кто "ушел с должности".

Напомним, в интронизации императора Нарухито принял участие президент Украины Владимир Зеленский.