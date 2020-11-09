В Португалии вводят комендантский час для сдерживания ковид

Комендантский час введут в 121 из 308 муниципалитетов, в том числе, в Лиссабоне и Порту.

В Португалии вводят комендантский час для сдерживания ковид
Фото: teren.in.ua

Завтра в Португалии введут комендантский час для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом пишет uk.reuters.com со ссылкой на заявление Премьера Португалии Антонио Коста.

Власть должна быть уверена, что сделала все возможное для сдерживания ковид, отметил Коста. В противном случае придется ввести более жесткие ограничения.

Ночной комендантский час - с 11 вечера до 5 утра введут в 121 из 308 муниципалитетов, в том числе в Лиссабоне и Порту. На ночных работников режим распространяться не будет.

В то же время по всей стране введено 15-дневное чрезвычайное положение.

Ряд торговых точек закроются, но рестораны смогут работать на вынос.

В Португалии с населением чуть более 10 млн человек уровень заболеваемости коронавирусом относительно низкий. Однако вчера в стране зафиксировали 6640 новых случаев ковид - больше всего с начала эпидемии.

Напомним, движение граждан в вечернее время ограничат и в наибольших городах Грузии.

В частности, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти передвижения граждан ограничивается с 22:00 до 5:00.

Запретят пешие прогулки и поездки в общественном транспорте и собственными автомобилями.

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