Повторные выборы мэра Борисполя назначили на 27 декабря

На выборах 25 октября победил действующий мэр Анатолий Федорчук, который умер от коронавирусной болезни.

Повторные выборы городского головы Борисполя назначены на 27 декабря.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Как сообщалось, на выборах 25 октября победил действующий мэр Анатолий Федорчук, который баллотировался от партии "Наш край". Однако он умер от коронавирусной болезни.

"Согласно п.7, ч.1 ст. 280 Избирательного кодекса, ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандата городского головы в порядке, установленном кодексом, по основаниям, указанным в п.4 ч.1 и ч.4 ст. 231 (в случае смерти)", - разъяснила ранее глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Напомним, известие о смерти от ковида Анатолия Федорчука поступило 28 октября. Он был лидером гонки на должность главы Бориспольской ОТГ.

Анатолию Федорчуку был 61 год. Должность мэра Борисполя он занимал с 2006 года.