Экзарха Вселенского патриарха в Украине рукоположили в епископы
Церемония состоялась в церкви святых архангелов Михаила и Гавриила в Стамбуле.
Согласно решению Священного Синода Константинопольского Патриархата от 6 октября 2020 года, экзарх Вселенского Патриархата в Украине архимандрит Михаил Анищенко избран титулярным епископом Команским.
Об этом сообщается на сайте Переяславско-Вишневской Епархии ПЦУ.
Епископская хиротония отца Михаила состоялась 8 ноября, в праздник Собора архистратига Михаила по новому стилю, в церкви святых архангелов Михаила и Гавриила в Стамбуле.
Божественную литургию и хиротонию возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей.
В богослужения приняли участие и сослужили Вселенскому Патриарху члены официальной делегации Православной Церкви Украины, которую возглавил митрополит Переяславский и Вишневский Александр. В состав делегации также вошли: епископ Владимир-Волынский и Турийский Матфей, протоиерей Петр Ландвинович и священник Виктор Мартынюк (клирики Киевской и Переяславско-Вишневской епархий).
Церковь святых Архангелов расположена в районе Бешикташ - это один из крупнейших православных храмов в Стамбуле.
Накануне украинские паломники были приняты святейшим Патриархом Варфоломеем и посетили Богословскую школу на острове Халки.