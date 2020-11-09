Экзарха Вселенского патриарха в Украине рукоположили в епископы

Церемония состоялась в церкви святых архангелов Михаила и Гавриила в Стамбуле.

Согласно решению Священного Синода Константинопольского Патриархата от 6 октября 2020 года, экзарх Вселенского Патриархата в Украине архимандрит Михаил Анищенко избран титулярным епископом Команским.

Об этом сообщается на сайте Переяславско-Вишневской Епархии ПЦУ.

Епископская хиротония отца Михаила состоялась 8 ноября, в праздник Собора архистратига Михаила по новому стилю, в церкви святых архангелов Михаила и Гавриила в Стамбуле.

Божественную литургию и хиротонию возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей.

В богослужения приняли участие и сослужили Вселенскому Патриарху члены официальной делегации Православной Церкви Украины, которую возглавил митрополит Переяславский и Вишневский Александр. В состав делегации также вошли: епископ Владимир-Волынский и Турийский Матфей, протоиерей Петр Ландвинович и священник Виктор Мартынюк (клирики Киевской и Переяславско-Вишневской епархий).

Церковь святых Архангелов расположена в районе Бешикташ - это один из крупнейших православных храмов в Стамбуле.

Накануне украинские паломники были приняты святейшим Патриархом Варфоломеем и посетили Богословскую школу на острове Халки.