Полиция применила водометы против демонстрантов у здания ЦИК в Тбилиси

Участники акции протеста пытались прорваться в здание Комиссии.

Полиция применила водометы против демонстрантов у здания ЦИК в Тбилиси
Фото: www.newsgeorgia.ge

Полиция Грузии применила водометы против участников акции протеста, которые попытались прорваться в здание Центральной избирательной комиссии в Тбилиси.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

По данным телеканала "Мтавари", спецсредства были применены без предупреждения, когда протестующие приблизилась к ограждениям у избирательной комиссии.

На месте мобилизовано большое количество патрульных полицейских и спецназ. Однако участники акции не оставляют попыток прорваться в здание ЦИК.

Лидеры оппозиции призвали руководство "Грузинской мечты" начать с ними переговоры о проведении повторного голосования на парламентских выборах.

Напомним, сегодня в столице Грузии прошла акция протеста против результатов первого тура выборов в парламент. Ее участники обвиняют правящую партию в фальсификации итогов голосования 31 октября и требуют проведения новых досрочных выборов.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15Н% голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14%. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент. Украинских нардепов наблюдателями на выборы в Грузии не пустили.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения был снижен с 3 до 1%. В выборах участвовали 48 партий и два блока.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах - в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави.

Второй тур состоится вероятно 21 ноября.

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