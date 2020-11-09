РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников

"Прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль".

РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Фото: Макс Левин

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для РоSSии.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я неоднократно это говорил, что для РоSSийской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, является непрагматичным. И вот в этом главная «соль». И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы к завершению этой гибридной войны", - сказал Резников.

По его мнению, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых.

"Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, ставить вопросы о поддержании порядка . И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", - отметил Резников.

Напомним, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после роSSийской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют РФ в вооруженной поддержке боевиков. Против РоSSии введены санкции, которые постоянно продлеваются.

В июле 2020 года ЕС в очередной раз призвал РоSSию взять на себя ответственность за убийство военных на Донбассе.

В конце октября посол Великобритании Мелинда Симонс заявила, что не исключает, что санкции против РоSSии за ее агрессию в Украине могут быть усилены.

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