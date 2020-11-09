РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
"Прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль".
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для РоSSии.
Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
"Я неоднократно это говорил, что для РоSSийской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, является непрагматичным. И вот в этом главная «соль». И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы к завершению этой гибридной войны", - сказал Резников.
По его мнению, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых.
"Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, ставить вопросы о поддержании порядка . И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", - отметил Резников.
Напомним, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после роSSийской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют РФ в вооруженной поддержке боевиков. Против РоSSии введены санкции, которые постоянно продлеваются.
В июле 2020 года ЕС в очередной раз призвал РоSSию взять на себя ответственность за убийство военных на Донбассе.
В конце октября посол Великобритании Мелинда Симонс заявила, что не исключает, что санкции против РоSSии за ее агрессию в Украине могут быть усилены.