Малюська: штраф в 17 тысяч гривен за отсутствие маски был несправедливым

"Кроме того, процедура применения штрафа была длительной, нужно было решение суда".

Малюська: штраф в 17 тысяч гривен за отсутствие маски был несправедливым
Фото: Макс Требухов

Применение штрафов от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение каких-либо правил карантина было несправедливым.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

"За нарушение каких-либо правил карантина сейчас существует единственный штраф - от 17 до 34 тысяч гривен. Применять такой огромный штраф за неношение маски в общественных местах было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф. Кроме того, процедура применения штрафа была длительной, нужно было решение суда", - отметил он.

Малюська напомнил, что 6 ноября Верховная Рада приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и в транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

"Применение такого штрафа будет быстрым: его будет накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице", - подчеркнул глава Минюста .

Напомним, в конце октября министр здравоохранения Максим Степанов попросил народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер. Он напомнил, что законопроект об усилении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно - за отсутствие масок, правительство подало в Раду еще в июле.

Проект предусматривает, что за нарушение правил ношения масок украинцев будут штрафовать в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

6 ноября Рада поддержала штрафы за отсутствие масок в общественных помещениях и в транспорте в размере от 170 до 255 грн.

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