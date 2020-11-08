В Минске продолжается акция протеста, задержаны почти 400 человек

СМИ сообщили о традиционных воскресных перебоях с интернетом, также закрыты несколько станций метро.

Сегодня в Минске продолжаются массовые акции протеста.

Об этом пишет news.tut.by.

СМИ сообщили о традиционных воскресных перебоях с интернетом, также закрыты несколько станций метро.

Очевидцы рассказывают о выстрелах и применении шумовых патронов.

В центре белорусской столицы неизвестные в балаклавах задерживают людей. Некоторых из задержанных доставили в управления милиции.

Во время протестов задержали известных белорусских спортсменов: серебряного призера Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрея Кравченко и многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина.

Кроме того, правозащитный центр «Вясна» написал о задержании победительницы конкурса Мисс Беларусь-2008 и бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольги Хижинковой.

Люди в черном просто вывели спортсменов из машин на стоянке. Руки спортсменам связали строительными стяжками.

Как сообщает Свободное объединение спортсменов, задержание происходило жестко и сопровождалось криками: «Хочешь, как на Украине?", "А что ты, ####, себе думал?».

Обновлено. По информации «Вясна», во время воскресной акции в Минске задержаны почти 400 человек.

В Минске людей задерживали на районе Немиги, рядом с метро «Пушкинская», перед парком Дружбы народов и возле торгового центра «Рига».

Также точечные задержания зафиксированы в Гомеле, Витебске и Бобруйске.

Напомним, вчера в Минске задержали 33 медиков.

В Беларуси почти три месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Акции граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации итогов голосования, разгоняются ОМОНом и спецназом.

Во время протестов силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек.

23 сентября 2020 года в Минске во Дворце независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результатов выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

5 ноября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, которые соответствуют международным стандартам.

Добавим, Европейский Союз ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, причастных к репрессиям против граждан после выборов в стране.