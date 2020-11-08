В НАПК назвали чиновников, которые избегут ответственности из-за решения КСУ

Чиновники, среди прочего, не сообщили о финансовых обязательствах, доходы от продажи недвижимости и не задекларировали корпоративные права в предприятиях.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции назвали чиновников, которые избегут ответственности из-за решения Конституционного Суда Украины.

Об этом говорится на сайте НАПК.

"Эти люди не пойдут на вызов в НАБУ. И им не придется объяснять незадекларированные доходы Национальной полиции. Потому что Конституционный Суд отменил ответственность за декларирование недостоверной информации", - заявили в НАПК.

Нацагентство обнародовало список:

- Василий Коротецкий, экс-начальник отдела государственного экологического надзора животного мира и биоресурсов Госэкоинспекции (при полной проверки его декларации НАПК выявило признаки того, что он не сообщил о своих финансовых обязательств на 9,2 млн грн)

- Светлана Балух, главный государственный ревизор-инспектор Шевченковского отделения Лычаковской ОГНИ ГУ ГФС во Львовской области (не указала в декларации квартиру стоимостью более 1,2 млн грн, которая на праве общей собственности принадлежит ее мужу, а также доход мужа от продажи недвижимости на 6,8 млн грн)

- Юрий Шрамко, заместитель генерального директора Госпредприятия «Укринмаш» (не указал о финансовых обязательствах жены перед предприятием на 6,8 млн грн, а также об уплаченных по кредиту процентах на более, чем 577 тыс грн)

- Ирина Самойленко, главный специалист отдела переговоров и доступа к рынкам управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (не сообщила о недвижимости стоимостью почти 3,9 млн грн и финансовых обязательствах в пользу банка более, чем 3 млн грн),

- Александр Холин, директор филиала Госпредприятия «Укргосстройэкспертиза» в Херсонской области (не задекларировал корпоративные права в предприятии с размером взноса свыше 5,3 млн грн).

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуске состава судей КС.