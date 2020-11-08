ЦИК сформировала новый состав двух территориальных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав двух территориальных избирательных комиссий.

Об этом информирует сайт ЦИК.

Изменен состав Васильковской городской ТИК Обуховского района Киевской области (17 человек) и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области (14 человек).

"Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 6 ноября 2020 года полномочий всего состава указанных ТИК", - пояснили в ЦИК.

Добавим, по состоянию на 6 ноября 2020 года Комиссия прекратила полномочия 5217 членов территориальных избирательных комиссий. Из них - 356 председателей ТИК, 305 заместителей председателей ТИК, 366 секретарей ТИК, 4190 членов ТИК.

Напомним, по состоянию на 5 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах. В целом признаны избранными 13323 депутатов.

В частности, в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских - 2989 депутатов, в один районный в городе - 38 депутатов, в 152 поселковых - 3320 депутатов, в 303 сельских - 6598 депутатов.

Также признаны избранными 687 голов (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) также в 24 регионах.

Вместе с тем в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тыс. в 11 регионах Украины назначено повторное голосование по выборам городского головы.