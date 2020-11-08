ЦИК сформировала новый состав двух территориальных избирательных комиссий

ЦИК сформировала новый состав Васильковской и Марганецкой городских ТИК.

ЦИК сформировала новый состав двух территориальных избирательных комиссий
Фото: ЦВК

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав двух территориальных избирательных комиссий.

Об этом информирует сайт ЦИК.

Изменен состав Васильковской городской ТИК Обуховского района Киевской области (17 человек) и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области (14 человек).

"Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 6 ноября 2020 года полномочий всего состава указанных ТИК", - пояснили в ЦИК.

Добавим, по состоянию на 6 ноября 2020 года Комиссия прекратила полномочия 5217 членов территориальных избирательных комиссий. Из них - 356 председателей ТИК, 305 заместителей председателей ТИК, 366 секретарей ТИК, 4190 членов ТИК.

Напомним, по состоянию на 5 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах. В целом признаны избранными 13323 депутатов.

В частности, в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских - 2989 депутатов, в один районный в городе - 38 депутатов, в 152 поселковых - 3320 депутатов, в 303 сельских - 6598 депутатов.

Также признаны избранными 687 голов (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) также в 24 регионах.

Вместе с тем в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тыс. в 11 регионах Украины назначено повторное голосование по выборам городского головы.

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