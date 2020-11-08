Глава Нацбанка встретится с руководством МВФ и Мирового банка

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отправился с рабочим визитом в Вашингтон.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отправился с официальным рабочим визитом в Вашингтон.

Об этом идет речь на странице Нацбанка в соцсети Facebook.

Цель визита - обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

"В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Мирового банка, Международной финансовой корпорации (IFC)”, – говорится в сообщении.

Шевченко планирует находиться в США до 13 ноября.

Напомним, Украина получит от Мирового банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на Востоке страны.

В июне Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов в рамках первого займа на экономическое обновление и поддержку реформ.

Деньги должны идти укрепления земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках, поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора и усиления системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы перед COVID-19 .

Однако в сентябре Всемирный банк решил отложить выделение средств. В то же время по прогнозам Украина все-таки получает заем до конца 2020 года.

Добавим, эта помощь является одним из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшего повышения пенсий уязвимому населению".