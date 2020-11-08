Порошенко поздравил Джозефа Байдена

"Украине повезло с президентом США".

Порошенко поздравил Джозефа Байдена
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил Джозефа Байдена с избранием на должность президента США. Об этом сообщает пресс-слуба "Европейской солидарности".

"Мои самые теплые поздравления Джо Байдену - бойцу, государственнику и новоизбранному президенту США! Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, который мы наследуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы продолжаем противостоять", - отметил Порошенко.

При этом он считает, что Украине повезло с выбором американцев.

"Украине повезло с президентом США, который обладает такими глубокими и личными знаниями о нашем государстве. Вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира", - сказал Порошенко.

Напомним, американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Он получает 273 голоса из 270 необходимых благодаря 20 голосам Пенсильвании.

Джо Байден после объявления его победы на выборах призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединится как нация.

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