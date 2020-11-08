Резников: власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ковид

Власти готовы развернуть гуманитарные лагеря из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса и дефицитом лекарств на полуострове.

Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса и дефицитом лекарств на полуострове.

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в программе “Радио Свобода”.

«Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, у наших КПВВ (на админгранице Крыма с Херсонской областью - КР) и оборудовать, в том числе, аптечными киосками», - отметил он.

Резников отметил, что в упрощенном режиме принимаются гуманитарные грузы от гуманитарных организаций.

"А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы затем могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей", - добавил министр.

Напомним, в представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что в Крыму назревает настоящий гуманитарный кризис из-за пандемии COVID-19 и нарушения государством-оккупантом (Россией) своих обязанностей по защите гражданского населения, включая медицинское обеспечение.

На админгранице с оккупированным Крымом побывала Посол Великой Британии Мелинда Симмонс, она посетила КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чаплинка".

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве в мае 2021 года.

Раньше президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к формату "Крымской платформы".

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень неправительственных экспертов.

К работе платформы также планируют привлечь экспертов: представителей общественных организаций, аналитических и исследовательских центров, академических учреждений.