?Дуда поздравил Байдена с успешной президентской кампанией

В то же время он отметил, что Польша ожидает “номинации Коллегией выборщиков США”.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Джо Байдена с успешной президентской кампанией.

Об этом Дуда написал в Твиттере.

Он отметил, что Польша ждет "номинации Коллегией выборщиков США ".

" Польша настроена поддерживать высококачественное и качественное стратегическое партнерство для более крепкого союза", - написал президент Польши .

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US ????strategic partnership for an even stronger alliance. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 7, 2020

Раньше Байдена с победой поздравили лидеры Европейского Союза и руководство НАТО, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон.

А также президент Украины Владимир Зеленский и городской голова Киева Виталий Кличко.

Напомним, американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Он получает 273 голоса из 270 необходимых благодаря 20 голосам Пенсильвании.

Джо Байден после объявления его победы на выборах призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

Во время пресс-конференции, организованной юридической компанией Трампа в Питтсбурге, штат Пенсильвания, главный представитель президента Рудольф Джулиани представил свидетелей - наблюдателей от Республиканской партии, которых не допустили должным образом на избирательные участки в этом штате. Также объявлено о голосовании "мертвых душ" и возможном вбросе бюллетеней в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В то же время Джулиани, реагируя на решение отдельных американских медиа объявить Байдена победителем выборов, подчеркнул: "Все медиа определили? Боже мой! Мы забыли о законодательстве? Медиа не решают, кто победил. А суды - да".

Глава юридической команды действующего главы Белого дома сообщил, что в ближайшее время будут задокументированы иски в окружные суды ряда штатов, в том числе и Пенсильвании.